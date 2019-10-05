Эксперты назвали фаворита битвы Шомуродова и Соболева в гонке бомбардиров РПЛ

После 11 туров Российской Премьер-Лиги значительно вырвались вперёд два бомбардира национального первенства — форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов (9 забитых мячей) и нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев (8).



Букмекерские конторы открыли линию на их персональное сражение по итогам РПЛ сезона- 2018/19. На то, что Шомуродов по итогам чемпионата забьёт больше Соболева, можно поставить с коэффициентом 1.34 (72%). На обратный исход предлагают коэффициент 3.00 (24%).



Интересно, что из восьми забитых мячей Соболева два он забил с пенальти. Что касается Шомуродова, то все девять голов он забил с игры.



В 12-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Крылья Советов» отправятся в гости к ФК «Сочи».