Гол Комличенко принёс победу «Млада Болеславу» в матче чемпионата Чехии
В матче 12-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» обыграл «Викторию Пльзень» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Млада Болеславе на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Ондржей Лерцг. В качестве его ассистентов выступили Ярослав Кубр и Зденек Добровольный.
Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором гола стал Ян Копиц. В начале второго тайма равновесие восстановил Лукаш Будински. В компенсированное время победу «Младе Болеслав» принёс российский нападающий Николай Комличенко. Форвард заработал пенальти и сам же его реализовал. На счету россиянина восемь голов в восьми матчах.
«Млада Болеслав», набрав 22 очка, поднялся на 3-е место в турнирной таблице чешского национального чемпионата. «Виктория Пльзень» (26) — на 2-м месте.
- 6 октября 2019
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