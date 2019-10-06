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Гол Комличенко принёс победу «Млада Болеславу» в матче чемпионата Чехии

Гол Комличенко принёс победу «Млада Болеславу» в матче чемпионата Чехии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 12-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» обыграл «Викторию Пльзень» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Млада Болеславе на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Ондржей Лерцг. В качестве его ассистентов выступили Ярослав Кубр и Зденек Добровольный.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором гола стал Ян Копиц. В начале второго тайма равновесие восстановил Лукаш Будински. В компенсированное время победу «Младе Болеслав» принёс российский нападающий Николай Комличенко. Форвард заработал пенальти и сам же его реализовал. На счету россиянина восемь голов в восьми матчах.

«Млада Болеслав», набрав 22 очка, поднялся на 3-е место в турнирной таблице чешского национального чемпионата. «Виктория Пльзень» (26) — на 2-м месте.

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 12-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Млада Болеслав
Болеслав
Окончен
2 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень
0:1 Копиц – 29'   1:1 Будински – 48'   2:1 Комличенко – 90+3' (пен)
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