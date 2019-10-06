Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» просматривал Комличенко в матче с «Викторией Пльзень»

«Краснодар» просматривал Комличенко в матче с «Викторией Пльзень»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», селекционер «Краснодара» просматривал форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в сегодняшнем матче 12-го тура чемпионата Чехии с «Викторией Пльзень».

Встреча проходила в Млада Болеславе на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Ондржей Лерцг. В качестве его ассистентов выступили Ярослав Кубр и Зденек Добровольный.

Комличенко отметился в матче заработанным пенальти в компенсированное арбитром ко второму тайму время и забитым с него мячом, который стал победным для его команды. Ещё один гол в исполнении российского нападающего при счёте 0:1 был отменён судьёй.

На счету Комличенко восемь голов в восьми матчах чемпионата Чехии. «Млада Болеслав», набрав 22 очка, поднялся на 3-е место в турнирной таблице первенства страны.

Гол Комличенко принёс победу «Млада Болеславу» в матче чемпионата Чехии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019