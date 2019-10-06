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Двойной удар связки Хименес-Траоре – в обзоре матча «МС» – «Вулверхэмптон»

Двойной удар связки Хименес-Траоре – в обзоре матча «МС» – «Вулверхэмптон»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» на своём поле уступил «Вулверхэмптону» со счётом 0:2 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. После перерыва игроки «Манчестер Сити» за 27 минут получили 5 жёлтых карточек. На 80-й минуте нападающий гостей Адама Траоре открыл счёт в контратаке после передачи нападающего Рауля Хименеса. На 4-й минуте компенсированного времени тот же дуэт форвардов «Вулверхэмтона» отличился вновь, но на этот раз Хименес отдавал передачу со своей половины поля, а Траоре реализовал выход один на один.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, набрав 16 очков, а «Вулверхэмптон» – 11-е (10).

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