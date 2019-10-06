Тренер «Спартака»: в основе ребята, которые лучше готовы к матчу с «Краснодаром»

Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Старались работать в нормальном режиме. Конечно, доставляли сложности травмы после последней игры, но я не привык жаловаться. Те ребята, которые выходят в основе, наиболее готовы к сегодняшнему матчу. Считаю, что это отличный шанс проявить себя на фоне такого хорошего соперника, как „Краснодар“.



У нас с Кононовым похожие взгляды. Поэтому по микроциклу не было больших изменений. Единственное изменение — в некоторых упражнениях. И я старался сделать акцент на предстоящей игре с „Краснодаром“, — сообщил Кузнецов в эфире телеканала „Матч Премьер“.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 6 октября. Начало встречи в 19:00 мск.