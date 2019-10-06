Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мирзов: у меня нет объяснения месту «Спартака» в турнирной таблице

Мирзов: у меня нет объяснения месту «Спартака» в турнирной таблице
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Когда потеряли концентрацию, пропустили быстрые голы. Это встряхнуло нас. Но мы не опустили рук, начали играть, отыгрываться. Мы бились и сделали то, что могли. Но это не помогло нам.

Не могу ответить на вопрос, почему у „Спартака“ всегда разные вторые таймы. В первом тайме у нас были хорошие моменты и мы могли забить, в принципе смотрелись неплохо. В итоге забили, и во втором тайме действительно могли отыграться.

Что касается места в турнирной таблице, то, честно говоря, этому нет объяснения. „Спартак“ не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Команда для меня на первом месте, она должна выигрывать, надо подниматься. Всё остальное — второстепенные вещи», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает 12-е место в РПЛ.

Ларссон: думаю, после перерыва на игры сборных в «Спартак» придёт новый тренер
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019