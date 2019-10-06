«Ростов»: информация, что Карпина взбесил вопрос о травмированных, — бред

PR-директор «Ростова» Денис Штанько объяснил, почему главный тренер команды Валерий Карпин ушёл с пресс-конференции после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги c ЦСКА (3:1) после вопроса о Романе Ерёменко и Рагнаре Сигурдссоне.
«Информация о том, что Карпина взбесил вопрос о травмированных, конечно, бред. Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась», — приводит слова Штанько официальный сайт ростовского клуба.
«Ростов», набрав 26 очков, поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (25) — на 5-м месте.
В 13-м туре «Ростов» на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 19 октября. ЦСКА предстоит гостевая игра с «Уфой» (20 октября).
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