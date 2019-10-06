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«Продолжаем разрывать». «Ростов» опубликовал фото после победы над ЦСКА

«Продолжаем разрывать». «Ростов» опубликовал фото после победы над ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» в своём «твиттере» опубликовал командное фото после победы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ростова».

«Лучшая команда в галактике с лучшими болельщиками! Продолжаем разрывать», — говорится в комментарии клуба к снимку.

По итогам 12-го тура в турнирной таблице Премьер-Лиги лидируют сразу четыре команды. По 26 очков набрали «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». Все четыре команды одержали победы в 12-м туре. «Локомотив» победил «Арсенал» (2:1), «Ростов» — ЦСКА (3:1), «Краснодар» — «Спартак» (2:1) и «Зенит» — «Урал» (3:1). ЦСКА, который ранее лидировал, теперь занимает пятое место, набрав 25 очков.

В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с «Зенитом». Матч состоится 19 октября.

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