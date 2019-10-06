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Гол Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Интером»

Гол Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Интером»
Футбол / Италия 0

В матче 7-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» уступил туринскому «Ювентусу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. В роли ассистентов выступили Филиппо Мели и Чиро Карбоне.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Пауло Дибала, которому ассистировал Миралем Пьянич. Вскоре «Интер» отыгрался благодаря голу Лаутаро Мартинеса, который реализовал пенальти. На 80-й минуте победу «Ювентусу» принёс Гонсало Игуаин с передачи Родриго Бентанкура.

«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице.

Италия - Серия А. 7-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Дибала – 4'   1:1 Мартинес – 18' (пен)   1:2 Игуаин – 80'
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