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«Барселона» разгромила «Севилью», матч каталонцы завершали вдевятером

«Барселона» разгромила «Севилью», матч каталонцы завершали вдевятером
Футбол / Испания 0

«Барселона» разгромила «Севилью» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:0.

Начало разгрому гостей на 27-й минуте положил Луис Суарес. Ассистировал уругвайцу Нелсон Семеду. Через пять минут забитым мячом с паса Артура Рамоса отметился Артуро Видаль. Третий мяч в ворота «Севильи» провёл Усман Дембеле. Второй ассист в свой актив записал Артур. Точку в матче на 78-й минуте ударом со штрафного установил Лионель Месси, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Матч «Барселона» завершала вдевятером. В течение одной минуты с поля были удалены Рональд Араухо и Дембеле. Первый получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Второй был удалён после повторного предупреждения.

Испания - Примера. 8-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Суарес – 27'   2:0 Видаль – 32'   3:0 Дембеле – 35'   4:0 Месси – 78'
Удаления: Араухо да Силва – 87', Дембеле – 88' / нет
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