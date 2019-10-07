Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём возможном возвращении в «Спартак».
«Что касается слухов о „Спартаке“, то генералом я уже был. Не хочется ли стать маршалом? Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове». На «Спартак» вообще не смотрю», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».
Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» дважды — в период с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась второй в чемпионате России.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 2-е место. В активе команды 26 очков. Столько же набрали лидирующий «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит».
Контракт Карпина с «Ростовом» рассчитан до лета следующего года.
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