Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём возможном возвращении в «Спартак».

«Что касается слухов о „Спартаке“, то генералом я уже был. Не хочется ли стать маршалом? Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове». На «Спартак» вообще не смотрю», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» дважды — в период с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась второй в чемпионате России.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 2-е место. В активе команды 26 очков. Столько же набрали лидирующий «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит».

Контракт Карпина с «Ростовом» рассчитан до лета следующего года.