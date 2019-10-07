«Лион» проиграл «Сент-Этьену», пропустив на 90-й минуте

В матче 9-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Лион» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен. В качестве его ассистентов выступили Сириль Гренгор и Николя Дано.

Единственный гол был забит на 90-й минуте. Автором забитого мяча стал Роберт Берич, которому ассистировал Ряд Будебуз.

«Сент-Этьен», набрав 11 очков, поднялся на 13-место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лион» (9) — делит 14-18 места.

В 10-м туре «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Бордо». Матч состоится 20 октября. «Лион» на своём поле встретится с «Дижоном» (19 октября).

Напомним, что «Лион» является соперником «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.