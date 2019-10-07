Вела установил новый рекорд MLS, забив 34 гола за сезон

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела вошёл в историю MLS как футболист, забивший больше всего голов за один сезон.

В матче с «Колорадо Рэпидз», завершившемся со счётом 3:1, 30-летний мексиканец забил все три гола за «Лос-Анджелес», два из которых в первом тайме. Это были его 32-й, 33-й и 34-й голы в этом сезоне. Ранее никто не мог забить в ворота больше 31 мяча за сезон.

29-летний форвард начинал карьеру в лондонском «Арсенале» в 2005 году и за несколько последующих лет успел поиграть в аренде за «Сельту», «Саламанку», «Осасуну» и «Вест Бромвич Альбион». В 2011 году Вела перешёл в «Реал Сосьедад» – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В составе баскского клуба он провёл шесть лет, а в 2017 году отправился в MLS.