Вела установил новый рекорд MLS, забив 34 гола за сезон
Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела вошёл в историю MLS как футболист, забивший больше всего голов за один сезон.
В матче с «Колорадо Рэпидз», завершившемся со счётом 3:1, 30-летний мексиканец забил все три гола за «Лос-Анджелес», два из которых в первом тайме. Это были его 32-й, 33-й и 34-й голы в этом сезоне. Ранее никто не мог забить в ворота больше 31 мяча за сезон.
29-летний форвард начинал карьеру в лондонском «Арсенале» в 2005 году и за несколько последующих лет успел поиграть в аренде за «Сельту», «Саламанку», «Осасуну» и «Вест Бромвич Альбион». В 2011 году Вела перешёл в «Реал Сосьедад» – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В составе баскского клуба он провёл шесть лет, а в 2017 году отправился в MLS.
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