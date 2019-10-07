Игнатьев — о проигрыше «Локо» в Кубке: теперь должно быть больше сил на ЛЧ и РПЛ
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал 4-матчевую победную серию команды в РПЛ.
«Считаю, что это был удачный отрезок для «Локомотива». Мы набрали максимальное количество очков в чемпионате России.
Единственное, жаль, что не смогли обыграть «Балтику» в Кубке. Но теперь у нас должно быть больше сил на Лигу чемпионов и чемпионат России», – приводят слова Игнатьева «Известия».
Матчем «Локомотив» – «Арсенал» (2:1) московский клуб закончил серию из семи матчей за 23 дня и ушёл на перерыв на первом месте.
«Локомотив» выиграл подряд последние четыре матча с «Арсеналом Тула» (2:1), «Зенитом» (1:0), «Оренбургом» (3:2), «Сочи» (0:1).
Следующий матч «Локомотив» проведёт с «Ахматом» 18 октября. Начало матча в 19:30 мск.
Игнатьев: в моменте с голом «Арсенала» нам надо было доигрывать до конца
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