Игнатьев — о проигрыше «Локо» в Кубке: теперь должно быть больше сил на ЛЧ и РПЛ

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал 4-матчевую победную серию команды в РПЛ.



«Считаю, что это был удачный отрезок для «Локомотива». Мы набрали максимальное количество очков в чемпионате России.



Единственное, жаль, что не смогли обыграть «Балтику» в Кубке. Но теперь у нас должно быть больше сил на Лигу чемпионов и чемпионат России», – приводят слова Игнатьева «Известия».



Матчем «Локомотив» – «Арсенал» (2:1) московский клуб закончил серию из семи матчей за 23 дня и ушёл на перерыв на первом месте.



«Локомотив» выиграл подряд последние четыре матча с «Арсеналом Тула» (2:1), «Зенитом» (1:0), «Оренбургом» (3:2), «Сочи» (0:1).

Следующий матч «Локомотив» проведёт с «Ахматом» 18 октября. Начало матча в 19:30 мск.