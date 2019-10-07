Агент рассказал о несостоявшемся переходе Ляказетта в «Зенит»

Агент Дмитрий Чельцов рассказал о несостоявшемся переходе нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта в «Зенит».



«Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ответил: «Ты смеёшься? У него выкуп 68 миллионов. Согласен, это много, но можно торговаться. Скорее всего, миллионов на 50–55 договорились бы. Зарплата у него 15 грязными. Минус налоги, получается 7–8.



Через несколько дней после отказа «Зенит» купил Малкома за 50 млн с зарплатой 7–8 миллионов евро в год. Плюс-минус как могло быть у Ляказетта. Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Ляказетт – легенда «Лиона» и игрок основы «Арсенала», а не запасной в «Барселоне», который сидел под Месси», — приводит слова Чельцова «Спорт Бизнес Online».



Ляказетт является воспитанником «Лиона», цвета которого защищал с 2010 по 2017 год, после чего перебрался в «Арсенал». В нынешнем сезоне 28-летний француз провёл 3 матча в английской Премьер-лиге, в которых отметился 2 голами.

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