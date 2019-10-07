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Спаллетти и Пиоли – главные кандидаты на пост главного тренера «Милана»

Спаллетти и Пиоли – главные кандидаты на пост главного тренера «Милана»
Футбол / Италия 0

Руководство «Милана» по-прежнему рассматривает возможность увольнения Марко Джампаоло с поста главного тренера клуба, сообщает Football Italia. По данным источника, главными претендентами на этот пост являются Лучано Спаллетти и Стефано Пиоли.

«Милан» в матче 7-го тура Серии А обыграл «Дженоа» со счётом 2:1. Тем не менее этот успех вряд ли спасёт Джампаоло. «Дженоа», ведущий борьбу за выживание, был близок к тому, чтобы отыграться, но в концовке хозяева не реализовали пенальти.

Помимо Спаллетти и Пиолы в список кандидатов на должность главного тренера клуба входят Клаудио Раньери и Руди Гарсия. Также не исключается возможность возвращения Дженнаро Гаттузо, но бывший наставник «Милана» согласится возглавить команду лишь в случае ухода ряда руководителей россонери.

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