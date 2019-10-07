Вратарь «Шальке» Нюбель может бесплатно перейти в «Баварию»
Вратарь «Шальке-04» Александр Нюбель с большой вероятностью покинет команду по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Bild, 23-летний футболист отказался продлевать с клубом соглашение, рассчитанное до лета 2020 года, и, по всей видимости, бесплатно присоединится к «Баварии». Мюнхенцы рассматривают Нюбеля в качестве преемника для Мануэля Нойера, которому в марте исполнится 34 года.
Нюбель является воспитанником «Падерборна», цвета которого защищал с 2014 по 2015 год, после чего перебрался в «Шальке», где в первые три года выступал за вторую команду. С 2018 года играет за основу клуба из Гельзенкирхена.
В нынешнем сезоне Александр принял участие в 7 матчах немецкой Бундеслиги, в которых пропустил 7 голов.
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