Бакаев: мысли о «Спартаке» будут, когда вернусь. Сейчас сосредоточен на сборной

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев рассказал о своём состоянии после серии неудач со «Спартаком».



«Настроение футболистов «Спартака»? Психологически чувствую себя нормально. Я сейчас в сборной, а не в клубе. У нас важная цель – надо выигрывать в следующих матчах и проходить на Евро. Из-за этого мысли только об этой игре — и ни о чём больше. Вернусь в клуб – там уже будут мысли про клуб. Сейчас полностью сосредоточен на сборной. Да, у нас есть проблемы, и если об этом думать, то не всё будет хорошо в сборной. А у нас впереди достаточно историческая игра.



Передаю ли новичкам опыт? Да какой опыт, я второй раз здесь. Думаю, они тоже давали интервью, так что здесь ничего такого нет. В «Лужниках» я ещё ни разу не играл. Если выпустят, это будет большая честь сыграть на таком стадионе. Матч России с Испанией смотрел у себя дома, на родине, в Ингушетии», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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