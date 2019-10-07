Бакаев: мысли о «Спартаке» будут, когда вернусь. Сейчас сосредоточен на сборной

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев рассказал о своём состоянии после серии неудач со «Спартаком».
«Настроение футболистов «Спартака»? Психологически чувствую себя нормально. Я сейчас в сборной, а не в клубе. У нас важная цель – надо выигрывать в следующих матчах и проходить на Евро. Из-за этого мысли только об этой игре — и ни о чём больше. Вернусь в клуб – там уже будут мысли про клуб. Сейчас полностью сосредоточен на сборной. Да, у нас есть проблемы, и если об этом думать, то не всё будет хорошо в сборной. А у нас впереди достаточно историческая игра.
Передаю ли новичкам опыт? Да какой опыт, я второй раз здесь. Думаю, они тоже давали интервью, так что здесь ничего такого нет. В «Лужниках» я ещё ни разу не играл. Если выпустят, это будет большая честь сыграть на таком стадионе. Матч России с Испанией смотрел у себя дома, на родине, в Ингушетии», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 7 октября 2019
-
14:23
-
14:15
-
13:54
-
13:46
-
13:43
-
13:32
-
13:26
-
13:23
-
13:21
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:51
-
12:43
-
12:25
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
12:08
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:02
-
10:51
-
10:49
-
10:48
-
10:48
-
10:03
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:36
-
09:00
-
08:38
-
08:22