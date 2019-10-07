5 причин пойти на матч сборной России с Шотландией

Одна из них — мы можем выйти на Евро.

10 октября сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках». Мы собрали пять причин, почему этот матч стоит посетить.

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Сборная давно не играла в Москве

Последний раз сборная России играла в столице 2 июля 2018 года – это был тот самый матч с испанцами, который мы ещё долго будем вспоминать. В течение этого года национальная команда ездила по разным городам нашей страны: была в Ростове, дважды в Калининграде, Сочи, Саранске и Нижнем Новгороде.

Атмосфера «Лужников»

В продолжение предыдущего пункта: на самом главном стадионе России царит невероятная атмосфера. Главное, чтобы после матча не было проблем с дорогой до метро.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная может на 99% решить вопрос с выходом на Евро

Если сборная одержит победу над Шотландией, а Кипр и Казахстан в параллельном матче сыграют вничью, то Россия официально выходит на Евро-2020. Если же вынести за скобки встречу киприотов и казахов, то в случае победы нашей сборной останется набрать всего одно очко в трёх оставшихся играх – с Бельгией, Кипром и Сан-Марино.

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Развлекательная программа

После чемпионата мира РФС активно взялся за организацию матчей сборной: теперь это не просто поход на футбол, а целый праздник с развлекательной программой на любой вкус. Перед матчем с Шотландией для болельщиков, помимо различных зон активностей с призами от партнёров, планируется часовой квест, за прохождение которого подарят футболку сборной. Будет также работать стойка «Почта сборной России»: если вы давно мечтали сказать что-то своему любимому футболисту, сможете отправить открытку с пожеланием или просьбой любому игроку национальной команды. Для мужской части болельщиков будет работать зона с барбершопом, где можно сделать модную стрижку совершенно бесплатно. Для желающих поближе познакомиться с культурой Шотландии будут выступать волынщики, а также организована зона с национальной едой.

Ну а для тех, кому интересен исключительно футбол, с 19:30 до 21:00 на площади стадиона можно будет поиграть с послами сборной России — Александром Ширко, Русланом Нигматуллиным, Русланом Пименовым, Дмитрием Сенниковым и Роланом Гусевым.

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Концерт

Перед предыдущим матчем сборной в Калининграде выступал рэпер ST, а в этот раз разогревом болельщиков займется Дима Билан. Надеемся, что он споёт «Невозможное возможно».