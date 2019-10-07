Жена Икарди: «Интеру» не хватало Мауро в матче с «Ювентусом»
Ванда Нара, супруга и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, поделилась мнением о матче 7-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус». Бывший клуб Икарди уступил действующему чемпиону со счётом 1:2.
«Конечно, мы смотрели этот матч. В первом тайме «Интер» должен был сделать большее. «Интеру» не хватает Икарди, его не хватает в Серии А и Лиге чемпионов. Мауро забил восемь мячей в ворота «Ювентуса» в 11 матчах», — цитирует Нару Football Italia.
Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в начале нынешнего сезона. В минувшем сезоне аргентинец конфликтовал с руководством клуба, в итоге он был лишён капитанской повязки. Когда в «Интер» пришёл Антонио Конте, новый главный тренер сразу объявил, что не нуждается в услугах аргентинского форварда.
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- 7 октября 2019
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