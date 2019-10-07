«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион в Краснодаре, эмоции игроков, тренеров и болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Локомотив», набравший 26 очков в 12 матчах. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.
- 7 октября 2019
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