«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион в Краснодаре, эмоции игроков, тренеров и болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.



«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Локомотив», набравший 26 очков в 12 матчах. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.