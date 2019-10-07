Григорян: Гришин сказал непозволительные и непрофессиональные вещи о Гогуа

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал слова бывшего наставника молодёжной команды «армейцев» Александра Гришина, который ранее заявил, что не понимает, почему московский клуб приобрёл защитника Седрика Гогуа.



«Очень непрофессионально позволять себе оценивать Гогуа так, как это сделал Гришин, не поработав с ним серьёзно. Для меня это возмутительно. Гогуа – футболист незаурядных качеств. Его умение выигрывать верховую борьбу и забивать мячи на стандартах – уникально. В РПЛ мало людей, кто может с ним в этом конкурировать. Седрик прерывает любые навесы, снимает верх. При своём росте он имеет высокую скорость, у него отличные природные данные, хорошее начало атаки, техника. Я ставил на ноги этого футболиста, я понимаю его уровень. Имея такого центрального защитника, ты должен понимать, что в твоих руках появился алмаз, который нужно точить.

Что касается ЦСКА, то человеку нужна адаптация. Его не могли взять по блату в тот же «Партизан», я смотрел его матчи там, он играл в основе, играл в Финляндии. Гришин сказал непозволительные и непрофессиональные вещи. При этом я это говорю как человек, у которого непростые, мягко говоря, отношения с агентом Гогуа. Я просто хочу быть объективным. Уверен, что у Гогуа всё будет хорошо в ЦСКА, не сомневаюсь в этом», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.