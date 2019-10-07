Джеко перенёс операцию на правой скуле

Сегодня, 7 октября, нападающий «Ромы» Эдин Джеко перенёс операцию в связи с переломом правой скулы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Операция прошла успешно. Несмотря на повреждение, Джеко отправился в расположение национальной команды Боснии и Герцеговины, которая проводит подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Вероятнее всего, Джеко придётся сыграть в защитной маске.



В ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020 сборная Боснии и Герцеговины сыграет с национальными командами Финляндии (12 октября) и Греции (15 октября). Босния и Герцеговина набрала 7 очков в 6 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы J. Лидером группы в настоящий момент является национальная команда Италии (18).

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