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Венгер: Почеттино должен показать людям, что может дать «Тоттенхэму» ещё больше

Венгер: Почеттино должен показать людям, что может дать «Тоттенхэму» ещё больше
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о наставнике «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и нынешнем положении лондонской команды.

«Каждый год люди хотят от тебя чего-то большего. Я испытал это на себе в лондонском „Арсенале“. Мы на протяжении 20 лет были в первой четвёрке английской Премьер-лиги, но в итоге этого недостаточно. Сейчас, если вы пробиваетесь в Лигу чемпионов, болельщики счастливы. Это случилось с Почеттино. Он проделал хорошую работу с „Тоттенхэмом“, однако на данном этапе столкнулся с трудностями. Теперь он должен показать людям, что может дать команде ещё больше. Это очень важно», — приводит слова Венгера beIN Sports.

«Тоттенхэм» набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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