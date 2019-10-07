Кришито может пропустить до двух месяцев из-за травмы

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито может пропустить до двух месяцев. Он получил травму левого бедра в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:2), отыграв лишь 11 минут, сообщает Football Italia.
Клуб подтвердил травму защитника, однако не стал обнародовать точные сроки реабилитации игрока. По предварительным данным, на восстановление может потребоваться один-два месяца.
В следующей игре «грифонам» не помогут Давиде Бираски и Риккардо Сапонара, они получили прямые красные карточки в игре против Милана.
В нынешнем сезоне Кришито провел 8 матчей за во всех турнирах и забил 3 гола.
Кришито выступал за «Зенит» с 2011 года. За семь лет защитник провел 223 матча за клуб (в том числе 53 – с капитанской повязкой), забил 20 мячей и отдал 26 результативных передач.
- 7 октября 2019
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