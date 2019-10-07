Григорян: сегодняшний футбол «Уфы» выглядит скучно и уныло

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил, что тамбовский клуб старается играть в комбинационный футбол.
«Если соперник превосходит тебя в классе, то подвергая игру качелям, ты подвергаешь себя на авантюру. В любом риске должно быть основание. Авантюра никогда не должна быть средством решения для тренера в вопросах выбора тактики или состава. Посмотрите на сегодняшний футбол «Уфы», которая стабильно добывает очки. Внешне это выглядит скучно и уныло, но есть турнирная таблица. Мы же все-таки пытаемся играть в комбинационный футбол.
Несмотря на то, что большую часть игр мы проводим в нижнем блоке, тем не менее, нас никто еще не упрекнул в игре только продольными передачами и борьбой за подборы. Мы пытаемся выходить в атаку структурно, преодолевая прессинг через короткий и средний пас», — приводит слова Григоряна официальный сайт «Тамбова».
- 7 октября 2019
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