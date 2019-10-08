Баринов: мне бы хотелось перейти в «Ливерпуль», Клопп – один из любимых тренеров

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что мечтает попробовать свои силы в английской Премьер-лиге и выступать за «Ливерпуль».



«Говорят, что в «Ливерпулю» в скором времени понадобился бы опорник с пасом и ударом? Дай бог. Конечно, мне бы этого хотелось (перейти в «Ливерпуль» — прим. «Чемпионата»), тем более Клопп – один из любимых моих тренеров. Поехать в Англию – это мечта, мне нравится стиль команд. Мощный футбол.

Именно «Ливерпуля» или, может, «Манчестер Сити»? «Сити» больше тики-така, а «Ливерпуль» с прессингом, боевитая команда", — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».



Следующий матч в Российской Премьер-Лиги «Локомотив» проведёт 18 октября. На выезде «железнодорожники» сыграют с «Ахматом».