«Ювентус» и «ПСЖ» поспорят за 18-летнего защитника «Анже»
«Ювентус» и «ПСЖ» обратили внимание на 18-летнего французского защитника «Анже» Райана Айт Нури, сообщает L'Equipe.
В зимнее трансферное окно «Ювентус» и «ПСЖ» планируют укрепить левый фланг обороны и рассматривают кандидатуру Нури, который отлично проявляет себя в нынешнем сезоне чемпионата Франции.
Трансферная стоимость игрока оценивается в € 15-20 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Нури провёл 8 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи и заработал 1 жёлтую карточку. После 9 туров «Анже» занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 16 очков.
Также на счету защитника 2 матча за молодёжную национальную команду Франции.
Действующее контрактное соглашение Нури с «Анже» рассчитано до 2021 года.
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