Экс-футболист «Спартака» Луис Адриано сделал подарок своей русской девушке

Екатерина Дорожка, девушка бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас», в своём «инстаграме» рассказала о подарке от возлюбленного.
«Какой счастливый день! Теперь у нас есть собачка, а о ней я мечтала всю жизнь. Спасибо, моя любовь», — говорится в сообщении Екатерины.
Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента и выступал за московский клуб до лета этого года. В составе красно-белых форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» Адриано становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
Ранее он также выступал за «Интернасьонал» и донецкий «Шахтёр». Адриано сыграл 4 матча за сборную Бразилии, но не забил ни одного гола.
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