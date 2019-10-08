Экс-футболист «Спартака» Луис Адриано сделал подарок своей русской девушке

Екатерина Дорожка, девушка бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас», в своём «инстаграме» рассказала о подарке от возлюбленного.



«Какой счастливый день! Теперь у нас есть собачка, а о ней я мечтала всю жизнь. Спасибо, моя любовь», — говорится в сообщении Екатерины.

Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента и выступал за московский клуб до лета этого года. В составе красно-белых форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» Адриано становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.



Ранее он также выступал за «Интернасьонал» и донецкий «Шахтёр». Адриано сыграл 4 матча за сборную Бразилии, но не забил ни одного гола.