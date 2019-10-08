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Голкипер Хендерсон получил вызов в сборную Англии

Голкипер Хендерсон получил вызов в сборную Англии
Футбол / Евро-2020 0

Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дэн Хендерсон, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», вызван в расположение национальной команды Англии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября), сообщает Sky Sports.

Хендерсон получил приглашение в сборную Англии в связи с травмой вратаря «Астон Виллы» Тома Хитона. Для 23-летнего английского голкипера этот вызов в национальную команду стал первым в карьере.

В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота «Шеффилд Юнайтед» в неприкосновенности. «Шеффилд Юнайтед» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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