Лангле: каждый день страдаю от Месси
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением об аргентинском нападающем каталонской команды Лионеле Месси.
«Месси — выдающийся футболист, один из тех, кто уже вписал своё имя в историю футбола. Лионель очень умён, когда дело доходит до контроля мяча. Правда в том, что я страдаю каждый день от него, но я очень рад, что он с нами», — приводит слова Лангле Marca.
«Барселона» набрала 16 очков в 8 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший 18 очков в 8 матчах. В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром». Встреча пройдёт в субботу, 19 октября.
Лангле: у Гризманна нет проблем в «Барселоне»
- 8 октября 2019
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