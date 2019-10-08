Лангле: у Гризманна нет проблем в «Барселоне»
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением о французском нападающем Антуане Гризманне.
«Мы с Гризманном смеёмся целыми днями. Он любит шутить, и в „Барселоне“ он не изменил своим привычкам. У него нет проблем в „Барселоне“. Он адаптируется в команде, его талант сложно не оценить. Думаю, он способен играть ещё лучше, мы в него верим», — приводит слова Лангле Football Espana.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб может расстаться с Гризманном из-за плохих отношений с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинец недоволен тем, что «Барселона» приобрела Гризманна, вместо того чтобы потратить деньги на возвращение из «Пари Сен-Жермен» бразильского нападающего Неймара.
«Барселона» может расстаться с Гризманном из-за его плохих отношений с Месси
- 8 октября 2019
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