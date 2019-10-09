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Голованов: фартовость комментаторов — это бред собачий

Голованов: фартовость комментаторов — это бред собачий
Футбол / Сборная России 0

Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал об отношении к стереотипу о фартовости в своей профессии.

«Как отношусь к штампу о фартовости комментаторов? Идиотизм, просто бред собачий. При чём здесь комментатор? Кто-то это запустил, и теперь пластинка крутится.

Гусева тогда обвиняли в нефартовости? Витя комментировал в тот же отборочном цикле знаменитую победу над Францией. И победу над Англией 2:1 тоже комментировал он. Но это никто не вспоминает.

Может, это и шутка, но общественное мнение влияет на восприятие работы комментатора. Это не о Викторе, а в целом. Мы живём в мире штампов и стереотипов. Я тогда тоже нефартовый? Сколько было проиграно в хоккее важных матчей, когда я на них работал? Но я вообще не отношусь к этому серьёзно», — сказал Голованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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