Голованов: фартовость комментаторов — это бред собачий

Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал об отношении к стереотипу о фартовости в своей профессии.



«Как отношусь к штампу о фартовости комментаторов? Идиотизм, просто бред собачий. При чём здесь комментатор? Кто-то это запустил, и теперь пластинка крутится.



Гусева тогда обвиняли в нефартовости? Витя комментировал в тот же отборочном цикле знаменитую победу над Францией. И победу над Англией 2:1 тоже комментировал он. Но это никто не вспоминает.



Может, это и шутка, но общественное мнение влияет на восприятие работы комментатора. Это не о Викторе, а в целом. Мы живём в мире штампов и стереотипов. Я тогда тоже нефартовый? Сколько было проиграно в хоккее важных матчей, когда я на них работал? Но я вообще не отношусь к этому серьёзно», — сказал Голованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Филимонова оскорбляли отборным матом дети 10-12 лет. Я-то таких слов не знаю» Автор знаменитой фразы «Боже мой!» вспоминает матч Россия – Украина 20 лет спустя.