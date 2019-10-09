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Булыкин оценил шансы «Витесса» Слуцкого побороться за чемпионство

Булыкин оценил шансы «Витесса» Слуцкого побороться за чемпионство
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший форвард «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «Витесса» Леонида Слуцкого в чемпионате Нидерландов. После удачного старта «Витесс» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

«В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд». Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига — это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это ещё и возможность совершенствовать своё владение иностранным языком», — цитируют Булыкина «Известия».

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