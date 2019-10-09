Лоза: матч России и Украины — обычный, а у Филимонова вполне стандартная ошибка

Известный певец Юрий Лоза поделился мнением о легендарном матче сборных России и Украины, который состоялся в 1999 году (1:1). Из-за ошибки голкипера Александра Филимонова на последних минутах сборная России упустила победу и не смогла преодолеть квалификацию турнира.
«Матч Россия — Украина был совершенно обычным, почему его так выделяют? Вполне стандартная ошибка Филимонова. Иногда мы совершаем поступки, которые сами не можем объяснить. Его с самого детства учили, что мокрый мяч не ловят. До этого Филимонов никогда не ловил такие мячи, а именно в тот момент решил поймать.
Не смогли обыграть Украину, и что? Мы слишком много внимания уделяем Украине. В этот момент у Филимонова случился некий надлом. Конечно, в команде сказали, что всё нормально, но в душе-то обвиняли, понимая, что это стало роковым моментом матча. А вообще, должны были забивать пять мячей, чтобы потом не обращать внимания на эту ошибку. Филимонов переживает по этому поводу. Этот гол перевернул его карьеру абсолютно в другую сторону.
У всей страны было опустошение после этого матча. Я общался с ребятами в той команде, но с Филимоновым на эту тему не говорил. Все после матча похлопали его по плечу, сказали, чтобы не расстраивался, а сами думали: «Ёлки-палки, что ж так неудачно?» — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 9 октября 2019
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