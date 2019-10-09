Черчесов: когда Соболев окончательно вольётся, тогда можно будет судить

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о работе форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева на сборах национальной команды. Соболев был впервые вызван в сборную России.
«Что касается Соболева, то два дня — это мало, чтобы делать выводы. Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошёл ещё один тест на скоростные характеристики.
Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз, не раскрывается сразу ни как личность, ни как футболист. Когда он окончательно вольётся, тогда можно будет судить. Время покажет, мы никого не торопим», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Соболев был вызван в сборную после того, как травму получил форвард «Локомотива» Фёдор Смолов.
- 9 октября 2019
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