Черчесов: на меня не влияло мнение общественности в вопросе вызова Соболева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева и защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова. Оба игрока впервые получили вызов в сборную России.
«На меня никак не влияло мнение общественности в вопросе вызова Соболева. У каждых свои задачи, мы внимательно его отсматривали, и всему своё время. Он заслуженно сегодня находится в расположении сборной.
События, которые произошли, этому посодействовали, да и ситуация подсказывала. У меня был разговор с ним и Чистяковым, нужно было помочь им и рассказать, куда они попали и что нужно делать. Тренировались они так, как будто уже давно находятся в команде. Важно, чтобы каждый новый игрок чувствовал себя полноценным членом команды, а не вызванным по просьбам трудящихся.
Травмы — рабочие вопросы. Мы всё время держим это в голове, и у нас есть план «Б». Они иногда расстраивают, но во всех сборных и во все времена бывали такие проблемы», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 7 октября 2019
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