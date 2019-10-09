Джикия и Кайо пропустят по одному матчу РПЛ из-за дисквалификации

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые были выписаны «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 2:1. В концовке арбитр удалил полузащитника «Краснодара» Кайо и защитника «Спартака» Георгия Джикию.
«Болельщики «Спартака» зажгли один файер, за использование пиротехники клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.
Мурад Мусаев покидал пределы технической зоны, у него это не первое нарушение — штраф в 30 тысяч рублей.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов тоже покидал пределы технической зоны и оштрафован на 10 тысяч рублей.
Джикия и Кайо пропустят по одному матчу РПЛ», — передаёт слова главы КДК РФС корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 9 октября 2019
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