Джикия и Кайо пропустят по одному матчу РПЛ из-за дисквалификации

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые были выписаны «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 2:1. В концовке арбитр удалил полузащитника «Краснодара» Кайо и защитника «Спартака» Георгия Джикию.

«Болельщики «Спартака» зажгли один файер, за использование пиротехники клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

Мурад Мусаев покидал пределы технической зоны, у него это не первое нарушение — штраф в 30 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов тоже покидал пределы технической зоны и оштрафован на 10 тысяч рублей.

Джикия и Кайо пропустят по одному матчу РПЛ», — передаёт слова главы КДК РФС корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.