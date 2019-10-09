«Спортинг» намерен досрочно вернуть Хесе в «ПСЖ» из аренды

«Спортинг» планирует досрочно вернуть нападающего Хесе Родригеса в «Пари Сен-Жермен» из аренды, сообщает AS.



По информации источника, новый тренер португальского клуба Силаш, назначенный после отставки специалиста Леонела Понтеша 26 сентября, не рассчитывает на игрока. Арендное соглашение Хесе рассчитано до 30 июня 2020 года, однако «Спортинг» намерен досрочно расстаться с форвардом. В соглашении также есть пункт, предусматривающий право первоочерёдного выкупа футболиста португальской командой, однако клуб не планирует воспользоваться им.



Хесе перешёл в «ПСЖ» из «Реала» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. 26-летний форвард в сезоне-2018/19 выступал за «Бетис» на правах аренды, провёл 14 матчей в Примере и забил 2 гола. Контракт Хесе с «ПСЖ» действует до лета 2021 года.

Хесе перешёл в «Спортинг» из «ПСЖ» на правах аренды