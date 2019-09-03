Хесе перешёл в «Спортинг» из «ПСЖ» на правах аренды

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес в очередной раз покинул покинул клуб на правах аренды, став игроком лиссабонского «Спортинга» до 30 июня 2020 года.
Также сообщается, что у португальской команды будет право первоочерёдного выкупа 26-летнего футболиста.
Фото доступно в официальном «твиттере» Спортинга.
Ранее в СМИ утверждалось, что к Хесе проявлял интерес севильский «Бетис», за который испанский игрок выступал во второй части минувшего сезона.
Хесе перешёл в «ПСЖ» из «Реала» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. 26-летний форвард в прошлом сезоне уже выступал за «Бетис» на правах аренды, провёл 14 матчей в Примере и забил 2 гола. В этом сезоне он сыграл 1 матч в Лиге 1, выйдя на поле на 90-й минуте матча с «Метцем» (2:0). Контракт Хесе с «ПСЖ» действует до лета 2021 года.
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