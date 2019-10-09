Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка страны сезона-2019/20. Игры этой стадии турнира состоятся 30 и 31 октября.
30 октября (среда)
17:00 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)
18:00 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)
19:00 мск. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Шинник» (Ярославль)
19:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа)
20:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)
31 октября (четверг)
16:00 мск. «Оренбург» (Оренбург) — «Химки» (Московская обл.)
19:30 мск. «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
19:30 мск. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.
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