Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кристал Пэлас» выступил с заявлением после расизма в соцсетях в отношении Заха

«Кристал Пэлас» выступил с заявлением после расизма в соцсетях в отношении Заха
Футбол / Англия 0

«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте выступил с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес нападающего Уилфрида Заха.

«Клуб принял меры после того, как Заха подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. Мы не станем терпеть такое поведение по отношению к нашим игрокам и будем максимально поддерживать их и помогать после таких инцидентов. Мы намерены сотрудничать с другими клубами в этом вопросе, а также добиться максимального наказания для виновных», — говорится в заявлении «орлов».

Ранее стало известно, что Заха намерен подать в суд на своего агента. Причиной недовольства ивуарийца стал срыв ухода из «Кристал Пэлас» в минувшее летнее трансферное окно. Интерес к 26-летнему форварду проявляли «Арсенал» и «Эвертон».

Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из «Кристал Пэлас»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019