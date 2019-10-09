«Кристал Пэлас» выступил с заявлением после расизма в соцсетях в отношении Заха

«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте выступил с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес нападающего Уилфрида Заха.



«Клуб принял меры после того, как Заха подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. Мы не станем терпеть такое поведение по отношению к нашим игрокам и будем максимально поддерживать их и помогать после таких инцидентов. Мы намерены сотрудничать с другими клубами в этом вопросе, а также добиться максимального наказания для виновных», — говорится в заявлении «орлов».



Ранее стало известно, что Заха намерен подать в суд на своего агента. Причиной недовольства ивуарийца стал срыв ухода из «Кристал Пэлас» в минувшее летнее трансферное окно. Интерес к 26-летнему форварду проявляли «Арсенал» и «Эвертон».

Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из «Кристал Пэлас»