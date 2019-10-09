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Гаджиев: уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за зону УЕФА

Гаджиев: уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за зону УЕФА
Футбол / РПЛ 0

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о «Ростове».

«Клуб стал работать на порядок лучше. Ещё недавно он был в двух шагах от разорения и вылета в первую лигу. Но после того, как там хорошо поработал Курбан Бердыев, поднялся. А сейчас пошёл ещё дальше.

Карпин растёт. Нельзя сказать, что я ожидал от команды таких результатов, но хорошей игры — да, ожидал. То, что «Ростов» её покажет, было видно по работе в прошлом году. В середине поля появилась группа игроков, которая хорошо конструирует. Это, мне кажется, основа. Плюс — быстрая и качественная атака.

Уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за высокие места, по крайней мере, за зону УЕФА. Убедительная победа над ЦСКА в Москве в последнем туре — заявка на серьезные притязания», — приводит слова Гаджиева «РБК-Спорт».

Гаджиев: уровень «Зенита» и «Бенфики» примерно равен
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