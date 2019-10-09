Сборная Аргентины сыграла вничью в матче с Германией, уступая в счёте — 0:2

В товарищеском матче сборная Германии принимала национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Германии Серж Гнабри. Через 7 минут хавбек Кай Хаверц упрочил преимущество немецкой команды в счёте. Во втором тайме, на 66-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лукас Аларио сократил отставание гостей в счёте. В концовке встречи, на 85-й минуте, аргентинский полузащитник Лукас Окампос отправил мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена и сравнял счёт.



13 октября сборная Германии сыграет с национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, а Аргентина проведёт товарищескую игру с Эквадором.