Агент опубликовал фото нападающего «Зенита» Малкома из больницы

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.
У Малкома повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать, как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
22-летний форвард перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет на поле с августа. Врачи предполагали, что восстановление должно было занять шесть недель.
«Выздоравливай быстрее. Ты топ-человек и топ-игрок. Храни тебя бог», — написал Гарсия в своём «инстаграме».
Малком может вернуться к тренировкам в октябре, возможно, уже после матчей сборных.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Луиса Фернандо Гарсии.
- 10 октября 2019
-
03:33
-
03:27
-
03:13
-
02:41
-
02:28
-
02:00
-
01:25
-
01:01
-
00:53
-
00:40
-
00:25
-
00:17
- 9 октября 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:19
-
23:04
-
22:42
-
22:39
-
22:18
-
22:12
-
22:02
-
21:58
-
21:51
-
21:42
-
21:25
-
21:19
-
21:06
-
20:51
-
20:49
-
20:38
-
20:19
-
20:14
-
19:58
-
19:48