Агент опубликовал фото нападающего «Зенита» Малкома из больницы

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.

У Малкома повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать, как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

22-летний форвард перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет на поле с августа. Врачи предполагали, что восстановление должно было занять шесть недель.

«Выздоравливай быстрее. Ты топ-человек и топ-игрок. Храни тебя бог», — написал Гарсия в своём «инстаграме».

Малком может вернуться к тренировкам в октябре, возможно, уже после матчей сборных.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Луиса Фернандо Гарсии.