Малком: у меня деликатная травма, но процесс восстановления пройдёт очень быстро

Вингер «Зенита» Малком прокомментировал ситуацию со своей травмой.

«Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке „Зенита“, но сперва я должен полностью восстановиться. Пусть наши болельщики не беспокоятся – этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость. Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников — они спрашивают, как моё здоровье, когда меня ждать в составе.

Чувствую, что люди здесь заботятся обо мне и знают, что я могу помочь команде сотворить историю. Мы отлично стартовали в Лиге чемпионов, надеюсь, продолжим побеждать и успешно выйдем из группы. У меня деликатная травма — болит один-два дня, после чего всё приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажёрном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы.

Надеюсь, болельщики поддержат меня и помогут вернуться после травмы с тем же менталитетом, с которым я приехал в Петербург — с огромным желанием побеждать и приводить «Зенит» к титулам. Сейчас я думаю только о команде и, когда вернусь, отдам на поле максимум своих сил. Давай, «Зенит»!" — приводит слова Малкома «Р-Спорт».