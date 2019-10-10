Венгер: «Бавария» мешала «Арсеналу» продлить контракт с Гнабри

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказал своё мнение о полузащитнике «Баварии» Серже Гнабри, выступавший за лондонский клуб в период с 2012 по 2015 год.



«Он всегда был очень талантливым футболистом, которому на некоторых этапах карьеры не хватало уверенности в себе. Но мы всегда думали, что у нас есть игрок, который может многого добиться для себя и клуба.

Но потом Гнабри вернулся из неудачной аренды в «Вест Бромвиче», где его уверенность в себе была подавлена. Я пытался помочь ему всеми силами, потому что верил в его способности.



Мы очень долго пытались продлить с ним контракт. Думаю, что «Бавария» манипулировала им за кулисами, обещая, что, если он перейдёт в «Вердер», затем присоединится к мюнхенцам», — приводит слова Венгера BEIN Sports.