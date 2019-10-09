Карасёв обслужит матч отбора Евро-2020 Италия — Греция

Бригада российского арбитра Сергея Карасёва назначена на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Италия — Греция, сообщается на официальном сайте УЕФА.



В роли ассистентов главного арбитра выступят помощники Карасёва Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым арбитром будет Виталий Мешков.



Матч отборочного турнира Евро-2020 Италия — Греция состоится 12 октября на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



Сборная Италии набрала 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы J. Греция (5) — на пятом месте. Соперниками сборных по группе J являются национальные команды Финляндии, Армении, Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины.