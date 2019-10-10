Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» до зимней паузы

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о хирургической операции, которую перенёс полузащитник Малком. Бразилец не вернётся на поле до зимней паузы.
«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе. «Зенит» желает Малкому скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
22-летний хавбек перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.
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