Эмре Джан заявил, что несчастлив в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Эмре Джан выразил недовольство количеством игрового времени в туринской команде в нынешнем сезоне.
«Прямо сейчас я несчастлив в «Ювентусе». Я не так много играю. В прошлом сезоне я выходил на поле гораздо чаще, особенно в важных матчах, и играл здорово. В этом же сезоне я пока не получил своего шанса, но думаю, что после возвращения в клуб у меня будет такая возможность.
Я очень благодарен Йоахиму Лёву, потому что он вызвал меня в сборную Германии, несмотря на то что я не так много играл в этом сезоне. Поэтому я просто счастлив вновь выйти на поле», — приводит слова Джана Football Italia.
Джан перешёл в «Ювентус» летом 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 3 матча в итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. Также Эмре не был включён в заявку бьянконери на Лигу чемпионов.
- 10 октября 2019
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